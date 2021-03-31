الانتهاء من رصف طريقي نزلة عبيد وطهنا الجبل بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، انتهاء أعمال رصف طريقي نزلة عبيد وطريق طهنا الجبل بجانب تنظيمها حملات نظافة بقرية نزلة حسين والقري التابعة لها شرق النيل ورفع 20 طن مخلفات من نقاط تجمع القمامة.وقال مصطفي الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين إن الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين قامت برصف طريق نزلة عبيد بطول 400 متر ورصف طريق طهنا الجبل بطول 520 متر وجاري استكمال الأعمال تابع خطة الوحدة المحلية لنزلة حسين للعام 2020 2021.وأضاف «الدبيكي» أن قسم النظافة بنزلة حسين قام برفع 20 طنًا من المخلفات والقمامة من جميع نقاط التجمع داخل الوحدة للحفاظ على المظهر الجمالي للقرية والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.