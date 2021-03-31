جامعة القاهرة: دعم كامل لخطوات الدولة في قضية سد النهضة

عقد مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، صباح اليوم، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة والمستشارين، لمناقشة عدد من الموضوعات، أبرزها استراتيجية الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وتطبيق خطة نظام التعليم المدمج والهجين، وتفوق الجامعة وتقدم ترتيبها في تصنيف QS البريطاني للتخصصات لعام 2021، واستحداث برامج دراسية ولوائح بالكليات، ومناقشة خطة البرنامج التدريبي لتأهيل المرشحين لوظيفة عميد كلية أو معهد.واستهل مجلس جامعة القاهرة جلسته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث تصادم قطاري سوهاج.وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر ضحايا الحادث مع أصدق التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.وثمن مجلس جامعة القاهرة جهود هيئة قناة السويس تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التعامل مع أزمة السفينة البنمية الجانحة، ووجه المجلس الشكر لكل الأيادي المصرية المشاركة في إنجاح عملية تعويم السفينة وعودة حركة السفن في الممر الملاحي بصورة طبيعية مرة أخرى.وعبر مجلس جامعة القاهرة عن دعمه لخطوات الدولة المصرية في قضية سد النهضة وعدم المساس أو التفريط في أي نقطة مياه، ووقوفه كاملًا مع الاختيار الاستراتيجي الذي سوف تتخذه الدولة لحماية المصالح القومية.وهنأ مجلس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بمناسبة اختياره عضوًا بالمجلس العلمي لجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.