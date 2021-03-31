موعد جنازة الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق

توفى اليوم الأربعاء الموافق 31 مارس الجاري، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق بعد صراع طويل مع المرض بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس، بعد صراع طويل مع المرض عن 88 عاما، وتصدر موعد جنازة الدكتور كمال الجنزوري، محركات البحث الشهيرة من جانب محبيه، والمواطنين الذين يرغبون في حضور جنازته، التي من المقرر أن تقام له جنازة عسكرية بحضور عدد من القيادات العسكرية والشخصيات المهمة في مصر.





موعد جنازة الدكتور كمال الجنزوري

لم تصدر بيانات رسمية حتى الآن عن موعد جنازة كمال الجنزوري، ولكنها تصدرت محركات البحث خلال هذه الساعات، موت الجنزوري سبب حزن كبير لدى المصريين حيث تداول عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي صور للراحل وانهالت الدعوات له بالرحمة والمغفرة.





وتناول العديد من المواطنين سيرة ومواقف الراحل عبر المنصات الإلكترونية والسوشيال ميديا، فقد تقلد العديد من المناصب بالدولة، وكانت له مواقف مشرفة.





سيرة ذاتية للدكتور كمال الجنزوري

يشار إلى أنه ولد الجنزورى في 12 يناير 1933 بقرية جروان، مركز الباجور، محافظة المنوفية، شغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف قبل أن يدير معهد التخطيط القومي ثم يصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس الوزراء.





وتقلد العديد من المناصب، أبرزها: رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 - أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011- يوليو 2012 حتى تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية عدلى منصور للشئون الاقتصادية فى يوليو 2013، كما حصل على درجة الدكتوراه في تخصص الاقتصاد من جامعة ميتشجان الأمريكية.





الرئيس عبدالفتاح السيسي ينعى الدكتور كمال الجنزوري

ونعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.





وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية: "فقدت مصر اليوم رجل دولة من طراز فريد، هو الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق".





وتابع "كان الراحل بارًا بمصر، وفيًا لترابها وأهلها، وصاحب يدٍ بيضاء في شتى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية، وكانت له مكانته العلمية، ورؤيته الحكيمة، وقدراته القيادية المتميزة والناجحة، فضلًا عن أخلاقه الرفيعة العالية، وتفانيه وصدقه وإخلاصه في مراحل مصيرية وحاسمة من تاريخ هذا الوطن رحم الله الفقيد الغالي، وخالص عزائي لأسرته وأهله، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان".





كما نعى عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة الراحل الدكتور جمال الجنزوري، منها نقابة المعلمين، ونقيب الأشراف، ومجلس الوزراء ووزيرة الاستثمار، وغيرهم من قادة مصر.