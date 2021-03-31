محافظ بني سويف: كمال الجنزوري كان نموذجا في البذل والعطاء

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بخالص الحزن وفاة الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء الأسبق، والذي وافته المنية اليوم، سائلا المولى (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، مشيرا إلى أن الفقيد كان نموذجا في البذل والعطاء ولم يتوان عن خدمة وطنه في كافة مواقع المسؤولية التي تولاها.تجدر الإشارة إلى أن الدكتور كمال الجنزورى ولد عام 1933 بمحافظة المنوفية، وشغل منصب محافظ الوادي الجديد ثم محافظ بني سويف، قبل أن يتولى منصب رئيس مجلس الوزراء فى يناير 1996 حتى أكتوبر 1999، ليشغل المنصب مرة أخرى فى نوفمبر 2011 حتى يوليو 2012.