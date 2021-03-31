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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
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رئيس التحرير التنفيذي
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دورة تدريبية عن «مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية» بجامعة بنها

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:42 م
ناصر الجيزاوي
ناصر الجيزاوي
كتب صلاح حسنى
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افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، فعاليات الدورة التدريبية التي نظمتها الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي عن "مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية".

وقام بالتدريب الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، بحضور الدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، والدكتور محمد معوض نائب مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، وأعضاء اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية ومدراء وحدات التخطيط الاستراتيجي ونوابهم بالكليات.

وقال الدكتور حسين المغربي، منفذ البرنامج التدريبي، إن البرنامج التدريبي تناول مؤشرات الأداء لمعرفة كيفية توظيفها لقياس مدى التحسن في أداء الخطة الاستراتيجية لكليات الجامعة، ومدى التقدم في الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرا إلى أن مؤشر الأداء هو حجر الزاوية لمعرفة مدى تقدم الكليات من عدمه.

وأضافت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب أن البرنامج التدريبي تناول أيضا مقدمة وتعريف مفهوم مؤشرات الأداء، وأنواع وخصائص مؤشرات الأداء وكيفية تحديدها، والمقارنة المرجعية: أنواعها وإجراءات اختيارها وتطبيقاتها، والصعوبات والتحديات التى تواجه تطبيق مؤشرات الأداء والمقارنات المرجعية وكيفية التغلب عليها.

في وقت سابق افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اليوم، وحدة منظومة كاميرات المراقبة بكليتى التربية الرياضية والعلاج الطبيعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي للجامعة، وأيمن بيومى القائم بأعمال أمين الجامعة، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشؤون الإدارية.

وأكد الجيزاوى، إن منظومة الكاميرات الجديدة تأتي في إطار دعم المنظومة الأمنية داخل كليات الجامعة سواء كانت من خلال كاميرات المراقبة أو الدفاع المدني والحريق، مشيرا إلى أن غرف التحكم بكاميرات المراقبة تساعد الأمن الإداري في أداء مهامهم والحفاظ على الأمن والاستقرار لجميع العاملين والطلاب والمنشآت داخل الجامعة.

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