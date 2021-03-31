الأردن يقر برامج تحفيزية بـ448 مليون دينار للحد من آثار كورونا

أقرت الحكومة الأردنية، مجموعة من الإجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية التي تنعكس مباشرة وبشكل ملموس على الأردنيين ومختلف القطاعات، بقيمة إجمالية تبلغ 448 مليون دينار؛ للمساهمة في الحد من تداعيات جائحة كورونا.وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء -: "إن هذه الإجراءات والبرامج التخفيفية والتحفيزية لن تسهم في رفع عجز الموازنة العامة للدولة".وأضاف أن هذه الإجراءات تتضمن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيعها وتمديدها والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص وتحفيز التشغيل والتخفيف من الآثار والتداعيات على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية.وأكد أن الهدف والأولوية القصوى هو الحفاظ على صحة المواطن والحفاظ على القدرة الاستيعابية لنظامنا الصحي الذي يتعرض لضغط شديد، ما يتطلب تكثيف حملات التطعيم إلى جانب إجراءات السلامة العامة للسيطرة على انتشار الوباء.