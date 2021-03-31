القوى العاملة تعلن عن 6343 فرصة عمل برواتب تصل إلى 4500 جنيه

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 6343 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور تبدأ من 1200 لتصل إلى 4500 جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 65 شركة ومصنع قطاع خاص فى 14 محافظة لشغلها خلال شهر أبريل 2021.وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية، اليوم، إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الإلكتروني www.manpower.gov.eg "النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 14 محافظة هي: القاهرة، والشرقية، والقليوبية، وأسيوط، والمنيا، والغربية، والدقهلية، والسويس، والجيزة، وأسوان، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية وشمال سيناء، كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من مارس 2021 في النشرة السابقة وعددها 2310 فرصة عمل.ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة 2100 فرد أمن براتب 2400 جنيه، و80 خدمة عملاء منها 30 فرصة للطلبة بحوافز مجزية، 3 محاسبين خزينة براتب 3500 جنيه، و10 عضو فريق، و12 سائق درجة أولى، و50 مندوب مبيعات، و50 فنى صيانة برواتب 3000 جنيه، و5 ممثلي خدمة عملاء، و15 عامل تعبئة وتغليف، و5 عمال نظافة، و4 موظفات شؤون إدارية، و120 عامل إنتاج، و20 مراقب مخازن، و30 كيميائي براتب 3500 جنيه، و40 مساعد فنى طباعة وصناعة، و20 فنى صيانة كهرباء، و20 فنى صيانة ميكانيكي، و40 فنى طباعة روتو ( فليكسو )، و20 عامل مخازن، ومهندس كهرباء، ومدير تكاليف وموازنة، أخصائي إجتماعي، وفنى كنترول كهرباء، وفنى نحاس، كهربائي تركيبات.وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 500 عامل أورليه، و500 عامل أوفر، و40 عامل مكواة وجوده، و200 فرد أمن براتب 3100 جنيه و50 فنى لحام، و50 فنى دوكو سيارات، و20 فنى خراطة، و20 فني برادة، و50 فني تشطيبات، و500 مراقب جودة، و20 مهندس، و1500 مشغل براتب 2500 جنيه.كما تم توفير فرص عمل بالجيزة، تمثلت في 45 محاسب، و45 مشرف مبيعات، و210 مناديب مبيعات، و20 عامل تعبئة، و20 فرد أمن.وفي الدقهلية يوجد مهندس ميكانيكا، و2 منسقة، وأخصائي إئتمان، و5 عمال خياطة، و3 عمال تطريز، و30 عامل نظافة، و10 مندوب تسويق، وكاشير، و5 فرد أمن، و5 عمال مخزن، وعاملين صيدلية، وعاملين بشركة برمة.كما تم توفير فرص عمل بالغربية شملت: مهندس صيانة، وأمين مخزن و5 مندوب مبيعات، و100 أخصائي خدمات مالية، و2 إداري، و12 عامل عادي، وعاملين خياطة، و30 عاملة سنجر وأوفر.وفي البحيرة يوجد فرص عمل لـ 10 أخصائي تمويل، و5 أمين مخزن، و10 فنى كهرباء، و10 فنى ميكانيكا، و10 سائق درجة اولي، و10 عامل عادي، و20 عامل سنجر واوفر، و25 عامل مكواة، ومشرفة وعاملة نظافة.وهناك عدد من الوظائف في أسيوط تضمنت: 2 مهندس ميكانيكي، ودكتور إكلينيكي، وفنى أعمال كنترول، و5 مهندسين، و5 كيميائيين، و5 موظف إداري، و5 بائع، و5 مساعد بائع، و200 فرد أمن براتب 3000 جنيه، ومسئول تمويل، و10 أخصائي تمويل، و15 وسيط تأمينى، و20 اخصائي تسويق، و20 سكرتارية، وبائع أجهزة وعمال عاديين.وفي المنيا يوجد 614 فرصة عمل متاحة، منها: 100 مراقب جودة، و300 عامل حياكة، و10 فنى صباغة، و10 عاملة نظافة، و100 عامل دواجن، و50 مندوب مستلزمات طبية، و30 عامل إنتاج، وموظف يجيد الحاسب الآلي، و7 فرد أمن، و2 موظفة خدمة عملاء، و6 شيف بائع، و10 أخصائي تمويل، و10 منسق ميداني، و5 أمين مخزن، و5 محاسبين، و30 أخصائي خدمات مالية، و5 موظف إستقبال، و8 إشراف داخلى، و8 سيرفيس.أما المنوفية فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها: 400 عامل خياطة وتعبئة، و75 عامل سنجر واوفر، و15 عامل عادي، و15 فنى جودة، و30 مندوب مبيعات، و50 عامل إنتاج، و5 سائقين.كما تم توفير فرص عمل شملت، أفراد أمن، وعمال نظافة، وصراف مطعم، ومشرف غرف، وفني تبريد وتكييف، ومضيفين، وعمال خدمات معاونة، وفني إنتاج وعمال إنتاج بمحافظات القليوبية والسويس ودمياط وشمال سيناء وأسوان.وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف: