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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف صحي ومحطات لمياه الشرب أبرز أعمال «حياة كريمة» بالفرافرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:39 م
أعمال حياة كريمة
أعمال حياة كريمة
محمد مهدي
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أكد المهندس إسلام عمران أحد منسقي مبادرة حياة كريمة بمركز الفرافرة بالوادي الجديد، أن العمل ما زال مستمرا على قدم وساق في إعادة هيكلة البنية التحتية لقرى الفرافرة والبدء في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في 11 قرية بالمركز ضمن المبادرة الرئاسية.

وقال جهاد متولي، القائم بأعمال رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد، إنه جرى البدء في تنفيذ شبكات الصرف الصحي في بقرى أبومنقار الأم - بئر (4) - بئر (7) - بئر(5) - عمر بن الخطاب - أبوالهول - أبو بكر - عمر بن عبدالعزيز - الرواد - خالد بن الوليد - عائشة عبدالرحمن".

وأكد جهاد، أنه تقرر إنشاء ٥ محطات رفع بالقرى الأم لتخدم الـ٢٨ قرية بالمحافظة لخدمة أهالي القرى، وبدء أعمال الإحلال وتركيب المواسير لمشروعات الصرف الصحي بـ١١ قرية، والانتهاء من حفر ٦٥٠٠ كم حتى الآن وما زال العمل متواصلا، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتحدث اسماعيل عبد الغفار مسئول التمويل والخدمات الغير مالية بجهاز تنمية المشروعات، أن مبادرة حياة كريمة لها ثلاثة أبعاد أساسية هامة، ومنها البنية التحتية والمرافق العامة في القرى وتدخلات اجتماعية ومسكن كريم يليق بطبيعة مواطني القرى الريفية، إضافة إلى تنمية اقتصادية وتوفير فرص عمل لأبناء القرى، مؤكدًا على أن جهاز تنمية المشروعات أصبح مسئول عن تنمية قطاع المشروعات، سواء كانت متوسطة أو صغيرة أو متناهية الصغر من أجل إحداث تنمية وتحقيق طفرة سريعة في التنمية الاقتصادية بالقرى، وذلك من خلال تنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.

وكان قد أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، في شهر فبراير الماضي، إن مبادرة حياة كريمة ستعمل على رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الخدمات في ٢٨ قرية مستفيدة بمركز "الفرافرة"، بواقع ٢٥ قرية رئيسية و٣ تجمعات سكنية.

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