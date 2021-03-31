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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

صدر حديثا، عن دار " الدهبية للنشر والتوزيع" المجموعة القصصية " معركة درنة" للكاتب علاء ابوزيد مدير المذيعين باذاعة الشباب والرياضة مجموعته القصصية الجديدة يخوض من خلالها الكاتب " علاء " طرق عتبات جديدة برؤى مغايرة عما قدم من قبل، القصص مغامرة في السرد والكناية والتورية وتمازج أو تداخل الخيالي بالواقعي فنلحظ من خلال كتابه، وقصصه أو نصوصه، رهانا جديدا مع فن القصة القصيرة بعد ثلاث مجموعات سابقة هى" فم النهر"و"الحافة "و"القريب الامريكى" "معركة درنة" هى احدى القصص التى تحمل المجموعة عنوانها ويمارس ع

علاء أبو زيد يطرق عتبات جديدة فى «معركة درنة»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:39 م
جريدة الدستور
حسين عبد الرحيم
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صدر حديثا، عن دار الدهبية للنشر والتوزيع، المجموعة القصصية "معركة درنة" للكاتب علاء أبوزيد كبير مذيعين بشبكة الشباب والرياضة.

يطرق"علاء" عتبات جديدة برؤى مغايرة عما قدم من قبل، القصص مغامرة في السرد والكناية والتورية وتمازج أو تداخل الخيالي بالواقعي، نلحظ من خلال كتابه، وقصصه أو نصوصه، رهانا جديدا مع فن القصة القصيرة بعد ثلاث مجموعات سابقة هى" فم النهر،الحافة، القريب الامريكى".

يمارس "أبوزيد" هوايته فى الحكى بعين الطفل، لكن هذه المرة من خلال جغرافيا جديدة وقت أن كان مرافقا لوالده المعار إلى ليبيا منتصف السبعينات فيجدل فى براعة، بين الحياة التى عاشها فى درنة بالشرق الليبى وبين عالمه الأثير بقريته "قلفاو" بسوهاج جنوب مصر.

المجموعة الجديدة تحلق فى فضاء جديد مع ابطال قصص من جنسيات عربية أخرى مثل سوريا والجزائر ويختار شابا كرديا بطلا لقصة السورى العاشق.

يذهب علاء أبوزيد إلى العريش فيعود بقصة يطلق عليها "مدينة الهواجس" داخل متن المجموعة، فهو لا يتوقف عن التجريب على مستوى الشكل والمحتوى، يقدم قصته التى تحمل عنوان (المعتزلون ) فى عدد كبير من الصفحات حتى يخيل للقارئ انها رواية قصيرة وحيث تختلط داخلها ازمنة الحكى ولا تمتلك وانت تقرأ إن كانت الاحداث ابنة الواقع أم خيال وهلاوس ابطالها.

يهدى الكاتب مجموعته القصصية إلى قسم "صحافة سوهاج" وسبق وأن حصل على عدة جوائز فى ابداع القصة منها جائزة ساويرس.

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