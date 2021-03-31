«قبل رمضان».. ضبط لحوم ودواجن ومنتجات فاسدة ببورسعيد

تمكنت إدارة تموين بورفؤاد بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، من ضبط كمية تقدر بـ 12 طن دجاج منتهى الصلاحية داخل إحدى المطاعم الشهيرة، وكذا 150 كيلو جرامات من الكبدة واللحم المفروم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد محال الوجبات الجاهزة بمنطقة الشعراوي، مما قد يسبب التسمم وقت تناولها، حتى بعد الطهي، خاصة مع قدوم شهر رمضان وإقبال المواطنين على المطاعم.كما تمكنت الحملة من ضبط أحد المحال التجارية بمنطقة سوق العبور بحوزته 200 زجاجة زيت زيتون، معبأ يباع للمواطنين دون أي بيانات تدل على نوعه أو مصدرها أو صلاحيتها، مما يشكل خطرًا على صحة المستهلك.في ذات السياق تمكنت الحملة من ضبط 150 سوستة خلاط مياه و100 سوستة سخان دون أي بيانات تدل على مصدرها أو وجود فواتير.تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرر المحاضر اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.