يترقبه العالم.. خريطة سير موكب المومياوات الملكية حتى متحف الحضارة

في 3 أبريل المقبل، يأتي موعدنا مع الحدث المنتظر الذي يتطلع العالم أجمع لمشاهدته، وهو نقل انطلاق موكب المومياوات الملكية، لنقل 22 مومياء ملكية في موكب عالمي من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري في ميدان التحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط في مصر القديمة.وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الملائمة لنقل هذا الموكب العالمي، من خلال ترميمها بأحدث الطرق العلمية الحديثة، ووضعها داخل كبسولة النيتروجين، ووضع وسائد مصنوعة من مواد طبيعية لا تتفاعل مع مواد التحنيط بالمومياء، كما تم دراسة أماكن ضعف وقوة كل مومياء، كما قام المرممين بوضع دعائم في الأماكن الضعيفة لكل مومياء، وسيتم نقلها على سيارات مجهزة.ويذكر أن عدد المومياوات والتوابيت التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، ترجع إلى عصر الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، منهم مومياء الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك ستي الأول، والملكة حتشبسوت، والملكة ميرت آمون زوجة الملك أمنحتب الأول، والملكة أحمس نفرتاري.وفيما يلي نوضح على الخريطة خط سير الموكب، يوم السبت المقبل.