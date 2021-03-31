فتحي عبد الوهاب يتصدر بوستر «ورقة ضغط»

أطلقت شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، البوستر الرسمي لحكاية "ورقة ضغط" من بطولة النجم فتحي عبد الوهاب حيث تصدر بوستر الحكاية الخامسة والأخيرة من مسلسل "ورا كل باب" المعروض حاليا.ومن المقرر بدء عرض الحكاية بداية من السبت القادم في تمام الساعة التاسعة مساء، من بطولة كلا من فتحي عبد الوهاب، وإيهاب فهمي، ورشا مهدي، ورامي وحيد، وساندي، ومن إخراج معتز حسام.وتأتي الحكاية الخامية بعد نجاح 4 حكايات من مسلسل "ورا كل باب" بدأت مع حكاية "مالناش إلا بعض" بطولة صابرين وجيهان خليل وجمال عبد الناصر ومحمد نجاتي.مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرج للمنتج تامر مرسي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.