النواب الليبي: نسعى لإيجاد الإطار الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات

أكد رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، رغبة المجلس في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.جاء ذلك خلال لقاء صالح مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش -وفقا لبوابة الوسط الليبية- اليوم الأربعاء، حيث أكد المبعوث الأممي، ضرورة بذل مزيد الجهود لتنظيم الانتخابات في موعدها.من جانبه، جدد كوبيش، التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021.