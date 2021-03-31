ولي العهد السعودي يستقبل رئيس وزراء العراق فور وصوله للرياض

أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأربعاء، عن وصول رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، الرياض، وكان في استقباله ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بغداد، اليوم، متجها إلى العاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية تتناول تعزيز العلاقات بين البلدين.ولدى مغادرته، كتب الكاظمي على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "نتوجّه اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، في زيارة رسمية هدفها توطيد العلاقات المتميزة بين بلدينا الشقيقين".وأضاف الكاظمي أن الزيارة تهدف أيضا إلى "إرساء آفاق التعاون الأخوي بين دول المنطقة، بما يخدم شعوبنا ويحقق الاستقرار ويكرّس قيم البناء والتكامل، انطلاقًا من المشتركات التي تجمعنا".وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الكاظمي يترأس وفدا يضم عددًا من الوزراء وأعضاء المجلس التنسيقي العراقي السعودي.