اعتقال 6 إرهابيين من مناطق متفرقة بالعراق

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، القبض على 6 متهمين بالإرهاب بمناطق متفرقة من البلاد.وقال رسول - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء - إنه وفقًا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ سلسلة دقيقة من العمليات النوعية التي تكللت بالنجاح من خلال القبض على عدد من المطلوبين في مناطق مختلفة من البلاد.وأضاف أنه تم القبض على أحد عناصر داعـش في منطقة (الحبانية) الأنبار، وبالتنسيق مع قوات محافظة السُليمانية قبض رجال الجهاز على إرهابيين (اثنين) كانا ضمن قوات إرهابية خطرة أحدهم كان هاربا من سجن أبو غريب في 2013.وأوضح أن القوات تمكنت أيضًا من القبض على 3 عناصر من بقايا داعـش اثنان منهم في بساتين شمالي بغداد والآخر في غربها، منوهًا بأن عدد الذين تم القبض عليهم 6 إرهابيين.