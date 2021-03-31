«التعاون الإسلامي» تدين الهجمات الإرهابية في موزمبيق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي وقعت بمقاطعة كابو ديلجادو في جمهورية موزمبيق، مؤكدة قلقها إزاء التطورات المتفاقمة في مدينة بالما.وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأربعاء - عن تضامنه مع موزمبيق في حربها ضد الإرهاب، مجددًا تأكيده على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون ضد الإرهاب والتطرف بجميع أشكالهما، معربًا عن تعازيه لأسر ضحايا الهجمات ولحكومة موزمبيق وشعبها.