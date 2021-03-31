السبت.. فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات زفتى الجديدة والقديمة

قال المهندس أشرف الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، إنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات زفتى الجديدة ومحطة المحولات القديمة، يوم السبت القادم من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة 9 صباحا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على المحطتين.وأوضح "الحسينى" في بيان له اليوم الأربعاء، أن الأماكن التى سيشملها انقطاع التيار الكهربائي خلال تلك المدة الزمنية هى مدينة زفتى بالكامل وخطوط الريف بمركز زفتى بالكامل، وكذا قرى "كفر كلا الباب، والكرما "بمركز السنطة، مناشدا قاطني تلك المناطق والمستشفيات والمخابز توفير تغذية بديلة خلال تلك الفترة.