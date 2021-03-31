خبراء نشر: السوشيال ميديا تُساهم في الترويج للكتب الورقية

قالت خبيرة بيع الكتب عبر الانترنت رانيا حنا، إنه على الرغم من وجود سوق واعدة في هذا المجال إلا أنه لا توجد في السوق المصري حتى الآن، سوى ثلاثة منصات إلكترونية.وأشارت حنا وهي مؤسسة منصة "بوك باز" لبيع الكتب عبر الإنترنت إلى وجود حوالي 1200 عضو في اتحاد الناشرين المصريين إلا إن غالبيتهم غير مهتمين بتأسيس مواقع الكترونية، أو تقديم بيانات وصفية للكتب مما يعوق عمليات البيع، على الرغم من اتساع قاعدة مستخدمي الإنترنت في مصر قياسا لعدد السكان.جاء ذلك خلال مشاركة رانيا حنا في الجلسة التي استضافها معهد جوته اليوم الأربعاء ضمن برنامج (القاهرة: الأمل يبدأ) حول بيع الكتب عبر الإنترنت بمشاركة خبيرالتسويق الالماني رينيه كول الذي أكد أن مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورا فاعلا في الترويج للكتب.وأقيمت الجلسة ضمن مبادرة (القاهرة: الأمل يبدأ) التي ينظمها معرض فرانكفورت للكتاب بالتعاون مع معهد جوته واتحاد الناشرين المصريين ومبادرة أصوات عربية، بهدف دعم صناعة النشر في مصر، وأدارها الناشر علي عبد المنعم.وأكد عبد المنعم أنه لا مفر من العمل في ظل التجارة الالكترونية بعد تغير سلوك المستهلك خلال جائحة كورونا، إلى جانب غزارة التطبيقات الالكترونية وما تتيحه من فرص تدفع الجميع لمجاراة العصرالرقمي.وبدورها أشارت رانيا حنا إلى أن جائحة كورونا تمثل نقطة فاصلة في التجارة الالكترونية في العالم، حيث أدت إلى ارتفاع عدد المتسوقين الكترونيا.ولفتت الى أن قطاع الترفيه يمثل 13 بالمائة من حجم التجارة الالكترونية وأن 3 بالمائة فقط هو حجم التجارة الالكترونية في الكتب ضمن هذا الرقم الذي يدعو إلى التفاؤل.وافتتحت الجلسة بتحية وجهتها نيكي تيرون مسؤولة البرنامج المهني للعالم العربي بمعرض فرانكفورت للكتاب، ودعت عبير مجاهد من مكتبة معهد جوته، الناشرين المحترفين للإنضمام إلى البرنامج ومتابعته لأن الهدف هو دعم الناشرين المصريين ونقل خبرات وتصورات الناشرين حول العالم لكيفية التغلب على صعوبات نشر وتوزيع الكتب في ظل جائحة كورونا، والأضاءة على التجارب المصرية والعالمية الناجحة التي أثبتت نموها خلال الجائحة.وانتهت رانيا حنا إلى القول ليس أمامنا خيار سوى مواصلة التحول الرقمي ودعم التجارة الالكترونية وفي مجال الكتب لا بد من آليات لتحفيز القراء واتاحة بيانات وصفية للكتب تشمل تكلفة الشحن، فضلا عن درجات الامان للحفاظ على سرية بيانات العملاء وسياسات الخصوصية، معتبرة أن دقة البيانات تساعد على فاعلية عملية البيع.ومن جهته قال رينيه كول إنه من الضروري ايجاد معايير في مجال تبادل البيانات الكترونيا تبدأ من اعداد دليل واضح عن حجم الانتاج السنوي من الكتب مصنفة بحسب موضوعاتها وخلفيات مؤلفيها.ولفت النظر إلى أن السوق الالماني يعتمد على برنامج (أوينكس) الذي يشمل بيانات وصفية حول الكتب ومؤلفيها وهو صادر عن منظمة دولية معنية بالنشر، موضحا أن معايير الأمان في التعامل مع بيانات العملاء ضرورية في التسويق الالكتروني الذي يعتمد أساسا على احترام الخصوصية.وأوضح كول أن السنوات الأخيرة أظهرت أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت على جذب الناس إلى الكتب، وأصبحت الصفحات الشخصية للمؤلفين بما تشمله من قاعدة بيانات للمعجبين وسيلة تسويقية مهمة تضيف لحفلات التوقيع حوافز مهمة لرفع المبيعات.وردا على أسئلة الناشرين الذين تابعوا بث الجلسة عبر منصة زووم، قال رينيه كول أنه يراهن على فرص نمو أكبر للنشر المتخصص، في حين أكدت رانيا حنا أن الناشرالمتخصص لا يفضل تقاسم مكاسبه مع منصة تسويق الكتروني.ودعا كول الناشرين للتكاتف وبناء صفحات الكترونية لتسويق منتجاتهم ولو بشكل جماعي لتقليل التكلفة، كما أن علينا تقديم بيانات وصفية واضحة لأن ذلك يساعد دائما على زيادة فرص البيع والتسويق.