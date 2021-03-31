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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الرحمن الرحيم بقرية الرزيقات.. الجمعة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:29 م
جريدة الدستور
هدى الأمير
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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه سوف تقوم مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر يوم الجمعة القادم بافتتاح مسجد "الرحمن الرحيم" بقرية الرزيقات قبلى بمدينة أرمنت، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه سيتم افتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الانتهاء من بناؤها بالجهود الذاتية وهو "مسجد الرحمن الرحيم" بقرية الرزيقات قبلى بمركز ومدينة أرمنت، وذلك بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف أرمنت، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والمواطنين، موضحًا أنه قرر إنابة الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديرية، بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبة الجمعة.

وكان قد تابع الشيخ سيد محمد عبد الدايم فى جولة ميدانية بمركز ومدينة الطود، مشروعات بناء المساجد التي تنفذها المديرية فى خطتها لهذا العام، والوقوف على نسب التنفيذ المحققة والاطلاع عن قرب على طبيعة معدلات الإنجاز بها، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفى إطار المتابعة المستمرة والمتوالية للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعة لمديرية أوقاف الأقصر.

وشملت جولة وكيل أوقاف الأقصر، المرور على المساجد التالية:- "مسجد نجع الوحده بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الاسلامى بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود".

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