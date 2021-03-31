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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدوما الروسي يرحب بفكرة السياحة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:29 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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رحب نائب رئيس مجلس الدوما الروسي، بيوتر تولستوي، بفكرة السياحة الخاصة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى ضرورة تزويد المواطنين الروس باللقاح أولا.

وقال تولستوي - في تصريح لإذاعة "موسكو تتكلم"، اليوم الأربعاء - "إنها فكرة جيدة وتعجني كثيرا، وأريد أن أقول إننا نسمع دائما أسئلة من شركائنا وأصدقائنا حول إمكانية دخول روسيا من أجل التطعيم".

وأضاف:" أن التطعيم ضد كورونا في روسيا يهتم به الفرنسيون على سبيل المثال"، مشددا على ضرورة تزويد المواطنين الروس في المقام الأول بالكميات اللازمة من اللقاحات.

وتابع تولستوي:" لم نحل حتى الآن مشكلة تطعيم السكان الروس، وقبل خلق المناعة لدينا ( أي تلقيح 60% من سكان البلاد أو تأمينهم ضد كورونا بطريقة أخرى) يبدو لي أن دعوة الأجانب لن يكون أمرا صحيحا"، لافتا إلى أن جرعات اللقاح التي ستستخدم لتطعيم المواطنين الأجانب من الممكن أن تخلق عجزا بتطعيم المواطنين الروس.

وأوضح البرلماني الروسي أنه يعتقد بأن تنفيذ فكرة السياحة إلى روسيا بهدف التطعيم ضد "كورونا " سيتم، ولكن ليس في الوقت الحالي.

يُذكر أن المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف قد كشف في وقت سابق أن بعض الدول الأوروبية اقترحت على بلاده السماح لمواطنيها بالوصول إلى الأراضي الروسية لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس " كورونا" المستجد.

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