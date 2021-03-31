ربيع لوفد برلماني: الملاحة تسير بشكل طبيعي في قناة السويس

التقى وفد مجلس النواب، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على هامش زيارته لمجرى القناة الملاحي.وضم الوفد المهندس أشرف رشاد الشريف، أمين عام حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية البرلمانية، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، والنائبين محمود عبدالعزيز الضبع، ووحيد قرقر، وكلاء لجنة النقل، والنواب أحمد سعد نويصر، نادر الخبيري، واللواء يحيى عيسوي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي.واستمع الوفد للفريق أسامة ربيع والجهود التي تمت للنجاح في تعويم السفينة البنمية العملاقة "إيفر جرين" والتي جنحت بقنوات السويس، والحيث عن الجنود المجهولة خلال هذه العملية التاريخية، بجانب شرح الموقف الحالي للقناة وطبيعة الملاحة، وأكد بدوره أن حركة الملاحة تسير بشكل طبيعي مع استمرار عملية مرور السفن العالقة.وأعرب "ربيع" عن جزيل فخره وامتنانه برسائل الدعم والتحفيز التي تلقاها من أبناء الشعب المصري، ومن شركاء مصر الاستراتيجيين، مؤكدًا أن رجال الهيئة سيكونون دومًا عند الثقة؛ يصونون مقدرات بلدهم، ويزودون عنها المخاطر.ووجه الوفد تحية شكر وتقدير للفريق أسامة ربيع الذي نجح هو ورجال الهيئة العامة لقناة السويس في التغلب على هذا الاختبار الشاق والتحدي الخطير وحافظوا على صورة مصر وقيمة مجرى قناة في حركة التجارة العالمية.وفي نهاية اللقاء، أهدى المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، درع مستقبل وطن إلى رئيس هيئة فناة السويس تقديرًا لما بذله خلال أزمة السفينة وعرفانًا بما يصنعه وما يقدمه من جهود لتطوير هيئة قناة السويس.