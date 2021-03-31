منظمة الصحة العالمية تطمئن العراقيين بشأن لقاح أسترازنيكا

طمأنت منظمة الصحة العالمية العراقيين بشأن لقاح أسترازنيكا البريطاني الذي وصلت جرعات كبيرة منه للعراق يوم الخميس الماضي.وقال ممثل المنظمة في العراق أحمد زويتن - في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن لقاح أسترازنيكا آمن وفعَّال ويقي 76% من أية إصابة و100% من الإصابات الحادة والوفيات.وأضاف أن منظمة الصحة العالمية أدرجت جميع اللقاحات المضادة لكورونا واعتمدت أربعة لقاحات منها لقاح أسترازنيكا الذي وصل للعراق بجرعات كافية، حيث أن هذا اللقاح تمت دراسته من جميع الجوانب داخل المنظمة عن طريق خبراء دوليين وثبت فاعليته ولم يتبين وجود أي أعراض جانبية له.وأشار إلى أن لقاح أسترازنيكا يعول عليه كثيرًا من ناحية الاستجابة للجائحة، مؤكدًا أنه سيكون في العراق تغيير في المنحنى الوبائي عند الاستعمال الكافي لهذا اللقاح.وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية سيف البدر قد كشف عن وصول 386 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني المنشأ المضاد لكورونا، إلى العراق يوم الخميس الماضي.