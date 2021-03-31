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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الصناعات الهندسية» تسعى لإعطاء الجودة للمشروعات الصغيرة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:28 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
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قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الغرفة تطالب بأخذ المواصفات والمقاييس للشركات التابعة لها للمشاركة فى المشروعات القومية بشكل عام ومشروعات مبادرة حياة كريمة بشكل خاص.

وأضاف المهندس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": أن "تلك المواصفات تستهدف تستهدف جميع الشركات التابعة الغرفة والقطاع بشكل عام وتتضمن مطالبنا أيضا الجودة للمشورعات الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع الصناعات الهندسية".

وأوضح رئيس الغرفة أن مبادرة حياه كريمة من أهم المبادرات التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي القرب المصرية، ومن أهم المشروعات التي ستحدث طفرة في الريف.

ولفت إلى أن معظم الشركات تولي اهتمامها بالمشاركة في تلك المبادرة وبناء مصر الحديثة، والوقوف إلى جانب الرئيس في كافة المبادرات التي يقدمها لدعم الشعب المصري.

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