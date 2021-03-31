أيرلندا الشمالية توسع نطاق التطعيم ضد كورونا

أعلنت إدارة الصحة في أيرلندا الشمالية أنه تم توسيع نطاق حملة التطعيم ضد كورونا (كوفيد-19) لتشمل الأشخاص من هم فوق سن الـ45 عامًا.وقالت إدارة الصحة، في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" أوردتها شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، إنه اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بإمكان أي شخص يزيد عمره على 45 عامًا حجز أول جرعة من اللقاح في الإقليم التابع للمملكة المتحدة عن طريق الإنترنت أو الهاتف، دون الحاجة إلى الانتظار ليتم التواصل معهم بشأن هذا الصدد.أما في إنجلترا، فإنه لا توجه دعوة لتلقي اللقاح في الوقت الحالي إلا لمن هم فوق سن الـ50 عامًا، بينما في ويلز التابعة أيضًا للمملكة المتحدة، فإنه تم إعداد ما يعرف بـ "قائمة حجز" للأشخاص الذين يزيد عمرهم على الـ 40 عامًا.