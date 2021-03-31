سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء الغربية

شهدت محافظة الغربية اليوم الأربعاء، سقوط أمطار خفيفة على كافة أنحاء المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة، مما أدى إلى رفع حالة الطوارئ للأجهزة التنفيذية بالمحافظة تحسبًا لزيادة شدة الأمطار.كانت قد أعلنت محافظة الغربية فى وقت لاحق عن رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة الأمطار، وانعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها برئاسته، وبعضوية كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد وشركة المياه والصرف الصحي والكهرباء والحماية المدنية والمرور.