المدعي بالحق المدني يرفض تشكيل لجنة أخرى في «فساد المليار دولار»

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار سامي زين الدين، نظر جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد المليار دولار".طلب طاهر الخولي الانضمام إلى النيابة العامة في رفض تشكيل لجنة أخرى، حيث تجاوزت القضية 4 سنوات.تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى، ومحمد محمد محي الدين، وكامل سمير كامل، وأمانة سر: شريف محمد علي، ومحمد فاروق.وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار" إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة "تراى أوشن للبترول" وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.وباشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول تحقيقاتها فى القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "تراى أوشن" بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة (ocs) ببنكى (عودة) بسويسرا و(قطر الوطني) بالدوحة بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.كما أثبتت اتحقيقات قيام المتهم الثانى بتحويل لعدة مبالغ لحساب شركة (mh) للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك (بنك قطر الوطني بالقاهرة والدوحة وعودة بالقاهرة وبالدوحة) التى أسسها خصيصا ليتخذها ستارا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسئولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500. مليون دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك قطر الوطنى بالدوحة بإجمالى مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.