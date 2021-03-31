فؤاد: مصر أصدرت أول طرح سندات خضراء في الشرق الأوسط بـ750 مليون دولار

قالت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة المالية اتخذت خطوة مهمة في مسار التنمية المستدامة بإصدارها للسندات الخضراء كأول طرح بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار، تستخدم في تمويل النفقات المرتبطة بمشروعات خضراء صديقة للبيئة، وتحقيق خطة مصر للتنمية المستدامة في مجالات النقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والسيطرة عليه والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي.وشددت فؤاد على ضرورة اتخاذ الدول لخطوات جادة فاعلة لمواجهة التغيرات المناخية مع وضع حزمة من السياسات نظرًا لضيق الوقت ومروره بهدف الحفاظ على كوكب الأرض وحياه الإنسان.وأوضح الوزير مفوض محمد خليل، مستشار وزيرة البيئة للعلاقات الدولية والاتفاقيات متعددة الأطراف، أن الدول العربية تشترك فى نفس التحديات التى تواجهها الدول نظرًا لتقارب النظام المناخى فى معظمها، وهناك تحديات تخص موضوع الأمن المائى والغذائى، كما هناك تحديات فى مجال الطاقة البعض لديه فقر فى الطاقة والبعض الأخر لدية فائض ولكن لديه مشكلة فى حجم الانبعاثات الصادرة، مشيرًا إلى أهمية الدمج بين الطاقة والغذاء كمدخل للتعامل والتصدى لآثار تغير المناخ.جاء ذلك خلال المنتدى العربي للتنمية المستدامة، الذي محفلًا للتداول بشأن أولويات التنمية المستدامة على نطاق المنطقة العربية، ومناقشة التقدم المحرز، واستعراض تجارب البلدان، والتوصّل إلى موقف يصل عبره صوت المنطقة إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى حول التنمية المستدامة، ويعد المنتدى فرصة فريدة لمراجعة مسار التنمية المستدامة برؤية ثاقبة، ومناقشة الطرق الفعالة للتصدي للجائحة، وتقييم مدى فعالية خطط وسياسات التنمية في الحاضر والمستقبل على هذا المسار، حيث يعتبر الألية الإقليمية الرئيسية لمتابعة واستعراض خطة التنمية المستدامة 2030 فى المنطقة العربية.ويحظى المنتدى بمشاركة واسعة ومتنوّعة من مختلف العناصر الفاعلة في التنمية، من الأوساط الحكومية والبرلمانية والأكاديمية، وشركات القطاع الخاص، والهيئات الحكومية الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني والشباب.