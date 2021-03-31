‏‎فلسطين والبرازيل تبحثان العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي مع رئيس مكتب تمثيل البرازيل المعتمد لدى دولة فلسطين أليساندرو كاندياس سبل تعميق العلاقات المشتركة.وأكد المالكي، خلال استلامه أوراق اعتماد اليساندرو كاندياس، حسبما أفادت وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء، على ضرورة العمل سويا على تعزيز هذه العلاقات على المستويات كافة‪‬، لافتا إلى العلاقات الثنائية المتينة التي تربط البرازيل بفلسطين.وأشار إلى أنه وبالرغم من عديد الملاحظات على المواقف السياسية للبرازيل حيال القضية الفلسطينية، إلا أن فلسطين لن تجعل ذلك مانع من النظر إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يجب إن تستمر، وتتجذر لصالح البلدين والشعبين، ما من شأنها أن تساهم في تعزيز للموقف السياسي وتحصينه من أية هزات.وأوضح أن الوزارة بكافة قطاعاتها على استعداد كامل للتعاون من أجل تسهيل مهامرئيس المكتب الجديدة، بما يخدم تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.من جهته، أكد رئيس مكتب تمثيل البرازيل المعتمد لدى دولة فلسطين اليساندرو كاندياس موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومشددا على ضرورة استكمال العمل المشترك في تعميق التعاون في كافة المجالات.