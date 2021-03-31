البابا تواضروس يستقبل المطران منير حنا

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، في المقر البابوي بالقاهرة، المطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية في مصر وسائر إفريقيا.من جانبه قال القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي للكنيسة، إن الحديث خلال اللقاء حول عدد من الأمور الكنسية.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، حتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.