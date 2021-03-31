الدولار يُسجل أقل سعر بيع أمام الجنيه في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، 15.65 جنيه أقل سعر شراء و15.78 جنيه، أقل سعر بيع بالبنوك المصرية.وأظهرت إحصاءات أعدتها وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن سعر العملة الأمريكية بلغ بالبنك الأهلى المصري والمصرف العربي الدولي اليوم أقل سعر بين البنوك مسجلة 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، بينما سجل في بنوك التجاري الدولي وقطر الوطني وإتش إس بي سي وبلوم مصر 15.67 جنيه للشراء و15.77 جنيه للبيع.وسجلت العملة الخضراء أعلى سعر بمصرف أبوظبي الإسلامى، حيث جرى تداولها بمتوسط سعر 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة- اليورو 18.31 جنيه للشراء و18.46 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 21.46 جنيه للشراء و21.65 جنيه للبيع.وعلى صعيد العملات العربية.. فقد سجل الدينار الكويتي 48.96 جنيه للشراء و52.10 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.