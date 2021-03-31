رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة: 50% من مشروعات مصر ستتحول لـ«خضراء» بعد 3 سنوات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:50 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
طباعة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة افتراضية حول العمل المناخى فى المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كورونا"، وتنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأكدت فؤاد، خلال الجلسة، أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة، لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة فى تغير المناخ، وكان لا بد من ترتيب الأولويات والتفكير بشكل استراتيجي والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة، نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد.

وقالت وزير البيئة: إن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي ستسهم في نشر ثقافة الاستدامة وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، ومن المتوقع أن تصبح 50% من المشروعات بعد مرور 3 أعوام مشروعات خضراء.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم فى مصر الأربعاء 31-3-2021

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»


الصور

image description

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

image description

ضمن حملة «أتحضر للأخضر».. حملات نظافة وتوعية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يناشد المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل انتهاء المدة

image description

حملات مستمرة للنظافة والتجميل بحي غرب ومركز القوصية بأسيوط

image description

جامعة أسيوط تخفض عدد ساعات حضور الطلاب إلى 50% في رمضان

الأكثر قراءة

الحكومة توافق على إقرار العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية

«كانا فى وضع مخل بالبلكونة».. تفاصيل اعتداء أهالى المرج على شاب وخطيبته

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

الرئيس السيسى ينعى كمال الجنزورى: «رجل دولة من طراز فريد»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة المصرية.. إليك التفاصيل

انهيارات ثلجية في سويسرا

الكشف عن جمجمة ديناصور مفترس عاش في الأرجنتين قبل 85 مليون سنة

إجازة يومان لمتلقي لقاح كورونا في كوريا الجنوبية

أيام زمان

«ستشفى من المرض لكنك ستفقد صوتك».. أسرار من حياة عبدالحليم حافظ

شقة وكاميرا وأورج فاخر.. هدايا عبد الحليم حافظ لأصدقائه

«أشهر السلاح فى وجهها».. كواليس انفصال أسمهان عن زوجها الأخير

«كان قوادًا!».. اعترافات زبيدة ثروت عن زوجها السورى صبحى فرحات

مقالات الرأي
أحمد بهاء الدين شعبان
دروس معركة القنال!
جلال حمام
وسلامًا يا بلادى
ماجد حبته
أزمة القناة.. والسد الأزمة
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
المزيد

الثقافة

مريم معتز: لوحة «سنوات الغفلة» تجسد مرحلة صعبة في حياتي

محمد عبلة يفتتح معرضه «النحت وسنينه» الجمعة

قضية الشكل والمضمون في ضوء علم الجمال بثقافة أسيوط

دار العين تطرح «الحزب السياسي» لفاروق القاضي