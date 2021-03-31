وزيرة البيئة: 50% من مشروعات مصر ستتحول لـ«خضراء» بعد 3 سنوات

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة افتراضية حول العمل المناخى فى المنتدى العربي للتنمية المستدامة، والذى يعقد تحت عنوان "إسراع العمل نحو خطة عام 2030 ما بعد كورونا"، وتنظمه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.وأكدت فؤاد، خلال الجلسة، أن فكرة عمل تآزر بين السياسات التنموية بين قطاعات الدولة لخدمة قضية التغيرات المناخية فكرة معقدة تحتاج لدراسات عديدة فمصر ظلت فترة طويلة تعمل على قطاعات محددة كقطاع الطاقة، لكونه أحد القطاعات التنموية المؤثرة فى تغير المناخ، وكان لا بد من ترتيب الأولويات والتفكير بشكل استراتيجي والعمل بمسارات متوازية على كل قطاعات الدولة، نتيجة لتسارع وتيرة التغيرات المناخية بشكل حاد مع الطبيعة واستمرار إهدار الموارد.وقالت وزير البيئة: إن مصر اتخذت خطوات سياسية جادة للتصدى للتغيرات المناخية، حيث وافق مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي ستسهم في نشر ثقافة الاستدامة وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، ومن المتوقع أن تصبح 50% من المشروعات بعد مرور 3 أعوام مشروعات خضراء.