«تنسيقية الأحزاب والسياسيين» تنعى كمال الجنزوري

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء، مقدمة أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، داعية الله أن يتقبله مع الصالحين.وتوفي، اليوم الأربعاء، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، عن عمر ناهز 88 عاما، بعد صراع مع المرض، بمستشفى القوات الجوية، بالتجمع الخامس.