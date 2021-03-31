إغلاق 11 مسجدا مؤقتا في السعودية بعد ثبوت حالات إصابة بكورونا

أغلقت السعودية 11 مسجدًا مؤقتًا في 6 مناطق بعد ثبوت 11 إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل إجمالي ما تم إغلاقه خلال 52 يومًا 416 مسجدًا تم فتح 396 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة تشمل 3 مساجد في منطقتي الرياض ومكة المكرمة تم رصد 3 حالات في كلٍ منها، ومسجدان في المنطقة الشرقية تم رصد حالتي إصابة بها، ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية ومسجد بمنطقة الجوف بمعدل إصابة لكل مسجد.وأشارت إلى إعادة فتح 14 مسجدًا ستة منها في منطقة مكة المكرمة، وثلاثة في منطقتي الرياض والحدود الشمالية، ومسجد في منطقتي الشرقية والقصيم، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية كافة من التعقيم والصيانة.