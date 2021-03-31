نسمة محجوب تطرح «خصوصًا راجل» (فيديو)

طرحت المطربة نسمة محجوب أحدث أغنياتها علي طريقة الفيديو كليب بعنوان "خصوصًا راجل"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، من "ميني ألبوم" تطرحه بشكل متتابع."خصوصًا راجل" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان مصطفي العسال، توزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة، وإخراج تارا شحاتة.جدير بالذكر أن "محجوب" تعاقدت على طرح ميني ألبوم، يضم 5 أغنيات، سيطرح منها «كفاية، ويا غاوي هروب، وعابر سبيل، وخصوصًا راجل»، فضلًا عن أغنية «كل شمس ولها ظل» والتي تم طرحها مؤخرا من كلمات عادل العش، وألحان وتوزيع ساري هاني.