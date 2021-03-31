فلسطين توقع مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية لدعم قطاع الزراعة

وقع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مع رئيس مفاوضات الجوار والتوسعة داخل الاتحاد الأوروبي هنريكا تراوتمان، اتفاقية دعم بقيمة 22.8 مليون يورو.وأوضح أشتية - في بيان،أوردته وكالة أنباء فلسطين "وفا" اليوم الأربعاء -أن الاتفاقية تأتي لتعزيز قطاع الزراعة وخلق فرص عمل في فلسطين واستصلاح الأراضي والري ودعم المزارعين في مختلف المجالات بما فيها الثروة الحيوانية،و دعم خطة التنمية الوطنية وخطة العناقيد الزراعية التي تبنتها الحكومة قبل عامين.يذكر أن العناقيد الزراعية نالت قسطا وافرا من الدعم الحكومي، حيث انجز عنقود قلقيلية الزراعي في مرحلته الأولى، ويجري الان التركيز على الأغوار ومنطقة طوباس لأنها الأكثر عرضة للاستيطان والاستيلاء على الأراضي.