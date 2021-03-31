«الري» تنفذ 118 قرارا لإزالة التعديات على النيل بالمنيا

تواصل الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذت الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنيا "الأربعاء" حملات إزالة موسعة للتعديات تضمنت تنفيذ 6 قرارات بجزيرة بني احمد الشرقية والحوارتة بمركز المنيا، ليصل إجمالى ما تم تنفيذه 118 قرارا على مساحة 4082 مترا مربعا، وذلك في إطار الحملة القومية لإنقاذ النيل بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والمحلية المعنية وللحد من المخالفات وإزالتها على نفقة المخالفين.