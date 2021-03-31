الكويت تعرب عن تضامنها مع مصر والسودان في جھودھما لحل أزمة سد النھضة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تضامن الكويت مع مصر والسودان، في جھودھما الحثيثة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومساعیھما لحل أزمة ملء وتشغيل سد النھضة بما يحفظ لدولتي مصب نھر النیل حقوقھما المائیة والاقتصادية وفق القوانین الدولیة وبما یمكن الدولتين من تحقیق طموحاتھما في التنمیة.وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكويتية، أن أمن مصر والسودان المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة دعم الكویت للمساعي الرامية إلى إنھاء ملف سد النھضة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.