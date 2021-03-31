حاكم أوساكا اليابانية يعتزم المطالبة بخطوات أكثر صرامة لوقف تفشي كورونا

أعلن حاكم محافظة أوساكا اليابانية هيروفومي يوشيمورا اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يطلب من الحكومة المركزية إعلان أوساكا منطقة تحتاج إلى إجراءات أقوى وأكثر صرامة لمكافحة الفيروسات بناء على القانون، وذلك عقب الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.وذكرت وكالة الأنباء اليابانية أنه من المتوقع أن يسعى حاكم المحافظة - الذي قال إن المحافظة دخلت بالفعل الموجة الرابعة من "كوفيد-19" - إلى إعلان أن المنطقة بحاجة لإجراءات أكثر صرامة ضد الفيروس، وذلك عقب اجتماع فرقة عمل لحكومة محافظة أوساكا للتصدي لفيروس كورونا.وتخطط إدارة رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا لتحديد عاصمة أوساكا كمنطقة تتطلب إجراءات أكثر صرامة لمكافحة الفيروسات على الأغلب غدا الخميس وفقا لمصادر حكومية.. وتشمل الخطوات المستندة إلى القانون فرض غرامات على الشركات التي لا تمتثل للقيود المفروضة على ساعات العمل.وكانت محافظة أوساكا قد سجلت 432 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الثلاثاء، كما أن عدد المرضى لكل 100 ألف شخص بها قد تخطى مثيله في طوكيو خلال الأسبوع حتى اليوم الأربعاء.وفي جلسة برلمانية اليوم حذر شيجيرو أومي رئيس اللجنة الفرعية الحكومية لفيروس كورونا، من أن أوساكا تقترب من المرحلة الرابعة، وهو أسوأ مستوى على مقياس الحكومة المركزية المكون من أربع نقاط.