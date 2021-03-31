بـ 167 مليونا.. طرح محلات سوق الجملة الجديد في العريش

أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، طرح محلات سوق الجملة الجديد، وذلك اعتبارًا من الأسبوع القادم.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، طرح 36 محل خضار وفاكهة، مصنع ثلج، كافيتريا، ميني ماركت، محل خردوات، محل موبيلات، 8 ثلاجات لتخزين المجمدات والمواد الغذائية والموز، و6 محل فوارغ.أشار المحافظ إلى أن السوق يقع على مساحة 60 ألف متر مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا فى منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الرئيسي (العريش القنطرة)، وهو بتكلفة 167 مليون جنيه بخلاف بعض الاستكمالات الأخرى من المرافق الخدمية بالسوق.