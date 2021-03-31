مقتل قائد عسكري أفغاني في كمين نصبته «طالبان» بإقليم لوجار

أعلن مسئولون في أفغانستان، مقتل القائد العسكري الكولونيل فريدون فايز وإصابة أحد حراسه الشخصيين، وذلك في كمين نصبته عناصر تابعة لحركة "طالبان" في إقليم "لوجار".وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأربعاء - أن الهجوم وقع على طريق "لوجار-باكتيا" السريع بينما كان فايز في طريقه إلى مقر عمله، مشيرة إلى أن حركة "طالبان" أعلن مسئوليتها عن الهجوم.