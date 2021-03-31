بدء التحقيقات في أسباب جنوح السفينة بقناة السويس رسميًا

بدأ فريق التحقيقات في واقعة جنوح السفينة البنمية «EVER GIVEN» بالكيلو 151 بالمجري الملاحي لقناة السويس، صباح اليوم الأربعاء، التحقيق في أسباب جنوح السفينة بشكل رسمي، رغم وجودهم على متن السفينة منذ الجمعة الماضية.فيما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن العاصفة الرملية وسوء الأحوال الجوية لا يمكن أن يكونا السبب الرئيسي للحادث، مؤكدًا أن خطأ بشريًا أو فنيًا قد يكون السبب، ولكن سيتم إجراء تحقيق لمعرفة الأسباب الدقيقة.وأوضح "ربيع"، أنه في مثل هذه الحوادث نطلب من القبطان الاحتفاظ بجميع المستندات ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية الخاصة بالتحقيقات والحصول عليها.