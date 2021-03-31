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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 125 ألف طن سلع

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:23 م
ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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انتظمت حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر وارد 125960 طنا، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1311 حاوية مكافئة، كما تم دخول وخروج 10206 شاحنات عبر بوابات ميناءي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق، بلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ حاليا 38 سفينة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية والقياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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