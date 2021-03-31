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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مايان السيد بـ 3 وجوه فى دراما رمضان 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:14 م
مايان السيد
مايان السيد
دعاء عبد المقصود
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تعيش الفنانة الشابة مايان السيد حالة من النشاط الفنى، حيث تشارك في ثلاثة أعمال دفعة واحدة في الدراما الرمضانية لهذا العام، وهي مسلسلات "حرب أهلية، لعبة نيوتن، وهجمة مرتدة"، لتمثل عودة قوية للدراما حيث اعتادت مايان على التواجد في رمضان منذ أول ظهور لها في 2016 ولمدة 4 سنوات متتالية.

وتشارك مايان فى مسلسل "حرب أهلية " للنجمة يسرا والذى ينتمي لنوعية الدراما التي تتناول الصراعات العائلية، وتلعب فيه مايان دور نور الابنة الثانية ليسرا وقطعت مايان شوطا كبيرا فى تصوير العمل.

"حرب أهلية" من بطولة النجوم يسرا، باسل الخياط وجميلة عوض، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما تشارك فى مسلسل "لعبة نيوتن "والذى تعود به النجمة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد غياب لمدة 4 سنوات كاملة وينتمي العمل لنوعية الدراما الرومانسية، وتؤدي فيه مايان دور يارا شقيقة هنا (منى زكي).

"لعبة نيوتن " من بطولة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج، وإخراج تامر محسن الذي يعود للدراما التلفزيونية بعد 4 سنوات، ويحكي قصة زوجة تنشأ بينها وبين زوجها العديد من الخلافات.

فى سياق متصل اوشكت مايان على الانتهاء من تصوير دورها فى مسلسل "هجمة مرتدة" أمام النجم أحمد عز والعمل ينتمي لنوعية الأعمال التى تتناول أحد ملفات المخابرات العامة المصرية، وتؤدي فيه مايان دور منار شقيقة سيف (أحمد عز)، ويشارك فى بطولة هجمة مرتدة عدد كبير من النجوم منهم هند صبري وهشام سليم،ونضال الشافعى وإخراج أحمد علاء الديب.

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