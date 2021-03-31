وزيرة التعاون الدولي تنعي «الجنزوري»: رحيل قامة كبيرة في تاريخ مصر

نعت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ببالغ الحزن والأسى رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري، الذي وافته المنية، صباح اليوم، الأربعاء.وقالت المشاط:عبر صفحتها الشخصية على "تويتر:"لقد رحل عن عالمنا اليوم قامة وقيمة كبيرة في تاريخ مصر، وأحد رجالها المخلصين، الدكتور كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر الأسبق، ذكراك ستظل دائمًا بين جدران وزارة التعاون الدولي، وفي كل موقع قدمت فيه الكثير لمصر، رحم الله الدكتور كمال الجنزوري".