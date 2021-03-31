وزيرة التجارة والصناعة تنعي كمال الجنزوري

نعت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الدكتور كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الاسبق، والذي وافته المنية صباح اليوم، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.وقالت الوزيرة، في بيان اليوم الأربعاء، إن الراحل يعد أحد العلامات المضيئة في تاريخ مصر الحديث، حيث قدم إسهامات جليلة للدولة المصرية في كافة المناصب التي تقلدها طوال حياته، كما أن له العديد من المواقف الوطنية والتي انعكست في عطاءه اللا محدود لخدمة وطننا الغالى مصر.