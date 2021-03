عارضة ونجمة مجلات الموضة..من هي ماي ماسك والدة الملياردير الشهير؟

شهرة ابنها الملياردير والرئيس التنفيذي لشركة Tesla Elon Musk، إيلون ماسك، المعروف بتغريداته المثيرة للجدل، نالت ماي ماسك، نصيبا كبيرا من الشهرة، فمن هي؟، مع البحث وجدنا أن حياتها المهنية كعارضة أزياء وخبيرة تغذية، جعلتها نجمة.ماي مسك، 72 عامًا، كانت تعمل كعارضة أزياء منذ 50 عامًا، أيضا أخصائية تغذية، أم لثلاثة أبناء، إيلون وكيمبال وتوسكا.عرفتها منصات الموضة وعروض الأزياء، مثل علامة Dolce and Gabbana التى سبق وقدمت أزياءها، في أسبوع الموضة في ميلانو، كما تصدرت أغلفة مجلات مثل Time وVogue.ولدت ماي في كندا، وبعد فترة وجيزة انتقلت إلى جنوب إفريقيا، وكانت تعرف "ماي" وقتها باسم ماي هالدمان، من المرشحين النهائيين بمسابقة ملكة جمال جنوب إفريقيا لعام 1969.تزوجت "ماي" من إيرول ماسك عام 1970، ثم انفصالا الثنائي بالطلاق عام 1979، ووفقًا لما كتبته مجلة فوربس، عنها عادت ماي من جنوب إفريقيا إلى كندا مع أطفالها الثلاثة، كأم عزباء.وفقا لصحيفة The Sun، حصلت ماي على درجتي ماجستير، في علم التغذية، واشتهرت بتقديمها بانتظام محاضرات في جميع أنحاء البلاد وحول العالم، حول علم التغذية، تحب ماي الانطلاق فهي امرأة مفعمة بالحياة، فقد قالت لمجلة فوربس عام 2018: "أشعر أن الانطلاق حقًا يأتي في السبعينيات من عمري".أصدرت كتابا تروي فيه مسيرتها المهنية وطريقتها في تربية أطفال ناجحين، يحمل عنوان "المرأة تضع خطة: نصيحة لمدى الحياة من المغامرة والجمال والنجاح"A Woman Makes a Plan Advice for a Lifetime of Adventure، Beauty، and Success.وتحكي في كتابها، كيف علمت أطفالها الاستقلالية، قائلة: "ربيت أطفالي مثلما تربيت، كنت مستقلة وجادة في عملي، لم أعاملهم مثل الأطفال ولم أوبخهم، لم أطلب منهم أبدًا مراجعة دروسهم.. لم أتحقق من واجباتهم المدرسية فتلك مسؤوليتهم، أعتقد أنني استفدت أنا وإخوتي، واستفاد أطفالي من تحمل المسؤولية في وقت مبكر".وفى مقابلة أجرتها مع مجلة "فوربس" الأمريكية، تحدثت عن احترام اختيارات أطفالها، فلم تُجبر أبناءها يوما ما على دراسة تخصص معين، مضيفة: "كنت أسمح لأطفالي بفعل كل شيء بمفردهم والقيام بالأمور على طريقتهم الخاصة".-إيلون ماسك، ابنها الأكثر شهرة، عندما كان طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا، انتقل في سن 17 إلى كندا للدراسة،بعدها بعامين انتقل إلى جامعة بنسلفانيا، وحصل على درجتين في الفيزياء والأعمال.في سن 24 عاما انتقل إلى كاليفورنيا لنيل الدكتوراه، في الفيزياء التطبيقية من جامعة ستانفورد، والآن يبلغ من العمر 49 عامًا، رئيس تنفيذي لشركة SpaceX، ومؤسس مشارك ورئيس تنفيذي ومهندس المنتجات في Tesla Motors، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة SolarCity، والرئيس المشارك لشركة Opan AI، المؤسس المشارك لـ Zip2 ومؤسس X.com، والتي اندمجت مع PayPal.وهدفه المعلن تقليل الاحتباس الحراري وإنقاذ البشر من الانقراض من خلال إنشاء منطقة جديدة على المريخ.- ابنها كمبال مسك،مؤسس ثلاث شركات للأغذية وهم The Kitchen Restaurant Group، تسمي أيضا "Big Greeg"، وSquare Roots، وهي شركة زراعية و Business Insider .قرر كيمبال في وقت لاحق تكريس حياته المهنية للطعام، وذهب للتسجيل في معهد الطهي الفرنسي في نيويورك، وهو مستثمرًا في شركو PayPal كما أنه حاليًا عضو في مجلس إدارة Tesla وSpaceX.- توسكا مسك، ٤٦ عاما، الابنة الثالثة لماي ماسك، صانعة أفلام ومنتجة، تدير خدمة بث مباشر تسمى Passionflix، تستضيف أفلامًا تم اقتباسها من الروايات الرومانسية، كما تنتج أفلامًا منذ عام 2001، وقد صنعت أكثر من 30 فيلم حتى الآن، وفقًا لما أعلنته منصة IMDb الخاصة بها.