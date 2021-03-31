مجلس النواب ناعيًا الجنزوري: مسيرة ‏عطائه امتدت لعدة عقود

نعي المستشار الدكتور حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، ووكيلى المجلس، ونوابه، والأمين العام للمجلس، بمزيد من الحزن والأسى وفاة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الذى امتدت مسيرة ‏عطائه لعدة عقود، عاصر فيها الكثير من التحولات السياسية ‏والاقتصادية، ورسم فيها صورة ذهنية للوقار والاعتدال، والذى وافته ‏المنية بعد أن أدى واجبه نحو وطنه ومواطنيه.وقال المجلس في برقية العزاء: "لقد كان للمغفور ‏إسهاماته المقدرة في بناء الاقتصاد الوطني ورعاية محدودي الدخل، ‏كما كان له نجاحاته المشهودة في جميع المناصب التي تقلدها، ‏وتتلمذ على يديه كوكبة من أبناء مصر في شتى المجالات، هم الآن ‏في مقدمة الصفوف، ويحسب للمغفور له ثُلة من المشروعات الكبرى ‏التي بدأت في فترة توليه رئاسة مجلس الوزراء، أسكن الله المغفور له فسيح جناته جزاء ما قدم لوطنه ومواطنيه، ‏وألهمنا وآله صبر المؤمنين".