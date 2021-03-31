محو أمية 272 مواطنا بقرى ومراكز سوهاج

انتهى طلاب كلية التربية بجامعة سوهاج من محو أمية ٢٧٢ شخصا بمختلف قري ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين.صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة يتبنى تنفيذ برامج محو الأمية وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ضمن مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة" بالقضاء نهائيًا على الأمية بمصر، مؤكدًا أن المشاركة في مشروع محو الأمية يعد واجب وطني وأساس للنهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أن الجامعة لها دور رائد في هذا المجال، حيث أنها لا تألوا جهدًا في مساعدة أجهزة الدولة لمحو الأمية والقضاء عليها بشكل نهائي، موضحًا دور كلية التربية الهام في دعم وتشجيع طلابها للمشاركة في هذا المشروع الخدمي الوطني، إلى جانب تنظيمها للعديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات التوعوية لمحاربة هذه الظاهرة.وأوضح الدكتور خالد عمران عميد الكلية، أن إدارة الجامعة خصصت مكافأة مالية لكل طالب يتمكن من محو أمية شخص، إلى جانب التمتع بخصم ٥٠ ٪ من الرسوم الدراسية والمدينة الجامعية، مضيفًا أن الجامعة حددت محو أمية ٤ أفراد كشرط أساسي لتخرج طلاب التربية، مشيرًا إلى أنه علي مدار ٣ أشهر نجح ٧٣ طالب وطالبة بالفرقة النهائية في محو أمية ٢٧٢ مواطن بمختلف قري ومراكز المحافظة، مقدمًا خالص شكره واعتزازه لطلاب الكلية علي دورهم الفعال والايجابي للقضاء على الأمية.