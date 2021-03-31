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الأربعاء 31 مارس 2021 الموافق 18 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعاون بين «الأبحاث العلمية» و«التطبيقات التكنولوجية» و«فحوص الأغذية»

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:54 م
خالد عبدالغفار
خالد عبدالغفار
إسراء جمال
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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة منى عبداللطيف القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب حول التعاون العلمي بين المدينة ومعمل فحوص الأغذية بجمرك الإسكندرية التابع لمعهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة.

وأشار التقرير إلى أنه فى إطار الدور الرائد الذى تقوم به الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب فى مجالات العلوم المختلفة وما تقدمه من خبرات ودعم للباحثين لإنشاء جيل قادر على استيعاب المفاهيم العلمية المتطورة، والاطلاع على مخرجات البحث العلمى وكيفية البحث والتطوير، نظمت الهيئة ورشة عمل بالتعاون مع معمل فحوص الأغذية خلال الفترة من ٣٠- ٣١ مارس ٢٠٢١؛ للتدريب وتبادل العينات المراد تحليلها فيما بينهما، وذلك بمقر المدينة.

وأوضحت الدكتور منى عبداللطيف قيام فريق من أعضاء هيئة البحوث بمدينة الأبحاث العلمية بتدريب أعضاء معمل فحوص الأغذية على جهاز Atomic Absorption Spectroscopy، حيث يعمل الجهاز على إذابة المعادن الثقيلة الموجودة فى المياه والأغذية.

كما أكدت أن الورشة جاءت تفعيلًا لبروتوكول التعاون بين الهيئة ومعمل فحوص الأغذية، والذى يهدف لتنظيم ورش عمل بين الطرفين للاستفادة من إمكانات المعامل المركزية بالهيئة، والسماح بتواجد طلاب الجامعات والباحثين من كل طرف لدى الطرف الآخر؛ لتعظيم الاستفادة من خبرات الطرفين.

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