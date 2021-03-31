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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حرص إدارة الجامعة التام علي تعظيم الاستفادة من كافة الفرص التي من شأنها تعزيز أهمية الجانب الرياضي بالجامعة ودعمها علي نحو واسع.

جامعة أسيوط تحصد 17 مركزًا في البطولة التنشيطية لألعاب القوى

الأربعاء 31/مارس/2021 - 01:06 م
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي:
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كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن حرص إدارة الجامعة التام على تعظيم الاستفادة من كافة الفرص التي من شأنها تعزيز أهمية الجانب الرياضي بالجامعة ودعمها علي نحو واسع.

وذلك في إطار رسالتها الأكاديمية ودورها المُجتمعي لدعم الطلاب وتشجيعهم على تبنّي نمط حياة صحي وبناء جيل سليم معافي فكريًا وبدنيًا، مؤكدًا على تقديم وافر الاهتمام والدعم لكافة أفراد المجتمع الجامعي لممارسة مختلف الرياضات والأنشطة البدنية بوجهٍ عام واستثمار قدرات الطلاب الرياضية وتشكيلها والاستفادة منه في التنافس في البطولات الرياضية علي نحوٍ خاص بما يعزز من اسم ومكانة جامعة أسيوط محليًا ودوليًا وعالميًا.

وفي هذا الإطار أعلن الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن نتائج منتخب جامعة أسيوط المشارك في البطولة التنشيطية التي نظمها فرع الاتحاد المصري لألعاب القوي بأسيوط علي مستوي المحافظة باستاد أسيوط الرياضي، وذلك تحت إشراف الدكتور محمود بخيت رئيس الفرع وأستاذ تدريب مسابقات الميدان والمضمار بكلية التربية الرياضية بالجامعة، والأستاذ عز المنصوري مدير عام رعاية الشباب المركزية، والأستاذ إيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي، والأستاذ حسن بهجت المدير السابق للإدارة، إلي جانب كلٍ من الدكتور أحمد اسماعيل والدكتور الأمير عبد الستار المدرسين بكلية التربية الرياضية ومدربي منتخب الجامعة لألعاب القوى.

ومن جانبه أعرب الدكتور شحاته غريب عن سعادته البالغة لتألق منتخب الجامعة المشارك في فعاليات البطولة التنشيطية موجهًا لهم خالص التهنئة علي تفوقهم المتميز والمبهر خاصةً في ظل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول ومشيدًا في ذلك بمدي القدرة والتحدي التي يتمتع بها أبناء الجامعة والذين استطاعوا تمثيل الجامعة بصورة مشرفة وحصاد نحو (17) مركز متقدم من بينهم (10) بالمركز الأول و(4) بالمركز الثاني و(3) بالمركز الثالث وذلك في رياضات العدو والجري والوثب الطويل ودفع الجلة ورمي الرمح والوثب الثلاثي.

كما أعلن الدكتور شحاته غريب أسماء الطلاب الفائزين ضمن منتخب الجامعة، حيث فاز الطالب جاسر خالد مصطفي 100 م عدو بالمركز الأول، ومحمد حسين محمد حسن 200 م عدو بالمركز الأول، جاسر خالد لطفي 200 م عدو بالمركز الثاني، وأحمد مصطفي حسن 400 م عدو بالمركز الثالث، كما حصد الطالب هاشم محمود عبد الحكيم 800 ج جري المركز الثاني، إسلام محمد عبد الصبور 1500 م بالمركز الأول، أحمد محمود أحمد 1500 م المركز الثالث، بينما فاز الطالب هشام محمود أحمد بالمركز الأول في الوثب الطويل، وأحمد حسن محمدي بالمركز الثاني في الوثب الطويل، إلي جانب فوز الطالب أحمد محمد عبده بالمركز الأول في رياضتيّ دفع الجلة ورمي الرمح، وحصد الطالب أحمد مختار سيد المركز الثالث في رمي الرمح، وذلك إضافةً إلي فوز الطلاب جاسر خالد مصطفى، أحمد مختار سيد، أحمد جمال محمد، ومحمد حسين محمد بالمركز الأول 4 × 100 ج، وكذلك الطالب محمد عادل عبد الحميد بالمركز الثاني في الوثب الثلاثي.

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